بنك البركة - مصر يُطلق قافلة طبية شاملة في محافظة البحيرة

أعلن بنك البركة – مصر، بالتعاون مع مؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية، إطلاق قافلة طبية شاملة في محافظة البحيرة، بهدف تقديم خدمات طبية مجانية لأكثر من ألف شخص.

تأتي هذه المبادرة في إطار دعم البنك المستمر للمجتمعات المحلية وتزامنًا مع خططه لافتتاح فرع جديد في المحافظة، تعزيزًا لاستراتيجيته التوسعية الرامية إلى تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية.

وشملت القافلة الطبية خدمات متنوعة، من بينها الكشف المجاني عن أمراض العيون، وتوفير الأدوية اللازمة دون أي تكلفة.

كما تضمنت القافلة تحديد مواعيد للعمليات الجراحية الضرورية بناءً على نتائج الكشف، بالإضافة إلى تقديم نظارات طبية مجانية للمحتاجين، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية وتعزيز الصحة العامة في المنطقة.

وفي تعليق على هذه المبادرة، صرّح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر، قائلًا: "إن إطلاق هذه القافلة الطبية، إلى جانب افتتاح الفرع الجديد قريبًا، يعكس التزامنا الراسخ بدعم المجتمعات المحلية وتعزيز جودة الحياة في المحافظات. شراكتنا المثمرة مع مؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية تُعد نموذجًا للتعاون الناجح، الذي يهدف إلى تحقيق التأثير الإيجابي على المجتمع، سواء من خلال القطاع المصرفي أو من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية."

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية البنك التي تجمع بين النمو المستدام والابتكار المصرفي، ما أسهم في نيل البنك تقديرًا دوليًا بحصوله على جائزتي "أفضل بنك للمسؤولية المجتمعية في الشرق الأوسط 2024" و"أفضل تجربة بنكية في مصر 2024"، من مجلة "International Business Magazine".

وعلق عبد العزيز سمير، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية ببنك البركة – مصر، على هذا التكريم، قائلًا: "هذه الجوائز تعكس التزامنا بتقديم تجربة مصرفية متميزة وترسيخ دورنا في المسؤولية المجتمعية، التي نعتبرها جزءًا لا يتجزأ من رؤيتنا المؤسسية. سنواصل السعي للحفاظ على ريادتنا في السوق المصرفي وتعزيز التأثير الإيجابي لخدماتنا على المجتمعات التي نخدمها."

يؤكد بنك البركة – مصر من خلال هذه المبادرات والمشاريع التوسعية، التزامه بدوره التنموي ودعمه للمجتمعات المحلية، بما يرسخ مكانته كرائد في السوق المصرفي المصري.

جانب من التكريم