العقود الآجلة للنفط تهبط من أعلى مستوياتها في أسابيع

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع وسط جني المستثمرين للأرباح مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من الأسبوع للحصول على دلالات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

لكن التراجع ظل محدودا وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في حالة فرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على الموردين الرئيسيين روسيا وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا أو 0.4% إلى 74.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 0746 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر عند التسوية يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا أو 0.5% إلى 70.93 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي "بعد الارتفاع الأسبوع الماضي ستة بالمئة ومع اتجاه النفط الخام إلى تسجيل أعلى مستوى من نطاق الارتفاعات المسجلة في الآونة الأخيرة فمن المرجح أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح".

وأضاف أن أسعار النفط تلقت دعما من العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي وتوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لرويترز يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات نفط "الأسطول المظلم"‭‭‭‭ ‬‬‬‬التي تستخدم أساليب الإخفاء لتفادي العقوبات، ولن تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية مع سعيها لخفض عائدات روسيا من النفط والإمدادات الأجنبية التي تدعم موسكو في الحرب في أوكرانيا.

وتتسبب العقوبات الأمريكية الجديدة على الكيانات المتعاملة في النفط الإيراني بالفعل في ارتفاع أسعار الخام المباع للصين إلى أعلى مستويات منذ سنوات. ومن المتوقع أن تزيد الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة دونالد ترامب الضغوط على إيران.

وقال سيكامور، إن أسعار النفط تلقت دعما أيضا من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر وسيقدم أيضا نظرة محدثة عن مدى الخفض الذي يفكر فيه مسؤولو البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة في عام 2025 وربما حتى عام 2026.