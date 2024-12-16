المطران حنا رحمة يترأس قداسًا عن أرواح شهداء دير الأحمر ومعتقلي السجون السورية

ترأس المطران حنا رحمة، راعي أبرشية بعلبك – دير الأحمر المارونية، قداس افتتاح تساعية الميلاد، بمشاركة الخوراسقف ملحم شيت والخوري يوحنا مارون النداف.

وأقيمت الذبيحة الإلهية عن أنفس شهداء منطقة دير الأحمر، وعلى نية المعتقلين في السجون السورية، ولراحة أنفس موتى رعية دير الأحمر، وخصوصًا الأطفال الذين رحلوا مبكرًا: جايسن حبشي، شربل كيروز، أنطوني معيكي، والشابين شربل حبشي وأنطوني موصلي، وغيرهم من الشباب الذين ودعتهم البلدة، ليولدوا ولادة جديدة في الملكوت السماوي.

وبعد انتهاء القداس، تم افتتاح شجرة ومغارة الميلاد وسط أجواء من الإيمان والرجاء.