بعد يومين من رؤيتها.. درون مكثفة تربك أمريكا ومسئولين: قد تكون إيرانية

تسببت طائرات مسيرة "درون" حلقت بكثافة فوق عدد من الولايات الأمريكية وأبرزها ولاية نيوجيرس في مخاوف كبيرة لدى السكان والمسؤولين الأمريكيين، الذين لم يكشفوا حتى الآن عن مصدر تلك الطائرات المسيرة، ولا وظيفتها، أو الغرض من تحليقها على ارتفاعات قريبة من منازل المواطنين الأمريكيين في عدة مناطق.



وفي هذا الإطار خرج جون فيرجسون، الرئيس التنفيذي لشركة أنظمة الطائرات عن بعد في كانساس، ليؤكد أن الطائرات بدون طيار من ضمن وظائفها أنها تحاول "شم" تسرب غاز أو "مادة مشعة" أو أي شيء آخر على الأرض.



درون في سماء أمريكا



ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن فيرجسون قوله: "السبب الوحيد الذي قد يدفعك إلى الطيران بطائرة بدون طيار في الليل هو إذا كنت تبحث عن شيء ما"، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن الطائرات بدون طيار كان لها غرض خبيث".



وأضاف: "اعتقادي هو أنهم يحاولون شم شيء ما على الأرض - تسرب غاز أو مواد مشعة أو أي شيء آخر".



لكن على جانب آخر خرج رئيس وزارة الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، على وسائل الإعلام الأمريكية محاولًا التقليل من أهمية تدفق الطائرات بدون طيار عبر ولاية نيوجيرسي، قائلاً: "هذه المرة إنها على الأرجح مجرد نتيجة لتخفيف القواعد على هذه الأجهزة".



ويبدو أن مايوركاس كان يحاول التخفيف من روع السكان لكنه لم يكن لديه المعلومات الكافية لتفسير تلك الظاهرة بدليل استخدامه كلمة "على الأرجح"، لكنه قلل من أهمية المخاوف المتزايدة لدى السكان، بما في ذلك حاكم الولاية السابق كريس كريستي - الذي أفاد مؤخرا بتحليق بعض الطائرات فوق منزله - وادعى مرة أخرى أنه لا يوجد دليل على تورط أجنبي في الظاهرة الجوية".



وقال مايوركاس لبرنامج "هذا الأسبوع" على قناة "إيه بي سي نيوز": "لا شك أن الظاهرة حقيقة وأن الناس لاحظتها، وأريد أن أؤكد للشعب الأمريكي أننا، في الحكومة الفيدرالية، نشرنا موارد إضافية وموظفين وتكنولوجيا لمساعدة شرطة ولاية نيوجيرسي في التعامل مع مشاهدات الطائرات بدون طيار".



وبحسب ما ورد، فإن بعض الطائرات بدون طيار كانت بحجم كبير، وكانت تحوم فوق البنية التحتية العامة الحيوية وتطير في أنماط تشبه الشبكة كما لو كانت تقوم برسم خرائط للمناطق، وفقًا لمسؤولين وسكان محليين في جيرسي.





أدى الافتقار إلى الوضوح من جانب السلطات الفيدرالية إلى انتشار التكهنات حول ما وراء هذه الأجسام المضيئة الغريبة التي تطير في السماء، حيث افترض البعض أنها مشروع عسكري سري للغاية.



في الأسبوع الماضي، زعم عضو الكونجرس عن ولاية نيوجيرسي جيف فان درو أن "مصادر موثوقة للغاية" تتمتع "بقدرة أمنية عالية" أخبرته أن الطائرات بدون طيار "من المحتمل جدًا" أن يتم إرسالها بواسطة "سفينة أم" إيرانية قبالة الساحل.



وقال مايوركاس، إنه يريد منح المزيد من السلطة لمسؤولي الولايات والمسؤولين المحليين "لمواجهة نشاط الطائرات بدون طيار تحت الإشراف الفيدرالي".



وقدر أن ما يصل إلى 8 آلاف طائرة بدون طيار تحلق في الولايات المتحدة يوميا، وأن أكثر من مليون طائرة مسجلة.



في أواخر الأسبوع الماضي، أثار الرئيس المنتخب دونالد ترامب شكوكا حول فكرة أن الحكومة الفيدرالية ليست على علم بمصدر هذه الطائرات بدون طيار، ولوح بإمكانية إسقاطها.