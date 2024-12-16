الرئيس الصيني يقلل من خلافات الحزب الشيوعي الحاكم

اعترف الرئيس الصيني شي جين بينج بوجود صراعات داخلية في الحزب الشيوعي الصيني، مؤكداً أن التغيرات المتسارعة داخل وخارج الحزب تؤدي حتمًا إلى نشوء هذه الصراعات، ودعا شي إلى ضرورة القضاء على هذه الصراعات وحماية وحدة الحزب.

كما قلل الرئيس الصيني من الانقسامات داخل الحزب الشيوعي الحاكم، ووصفها بأنها أمر لا مفر منه، بينما دعا إلى بذل جهود أكبر لغرس الانضباط، وفقاً لتصريحات تم الكشف عنها حديثاً أدلى بها في اجتماع لمكافحة الفساد في يناير الماضي، ونقلتها وكالة بلومبرغ.

وقال شي في الاجتماع السنوي للجنة المركزية للانضباط إن التغييرات في البيئة الخارجية وفي الحزب تؤدي حتماً إلى صراعات ومشاكل مختلفة داخل الحزب.

وأضاف: من الضروري القضاء على جميع أنواع التأثيرات السلبية في الوقت المناسب لضمان أن يكون الحزب دائماً مليئاً بالحيوية والنشاط.

وتم الكشف عن تصريحات شي جين بينج في مجلة الحزب الشيوعي تشو شي الأحد، بعد أسابيع فقط من توقيف مياو هوا، وهو مسؤول عسكري رفيع المستوى، عن الخدمة بشكل مفاجئ رغم أنه كان واحداً من الموالين لشي.

وكانت وكالة أنباء شينخوا الرسمية قد نشرت في وقت سابق، أجزاء أخرى من خطاب شي جين بينج في يناير، دون ذكر مثل هذه التفاصيل.

ويُظهر هذا الاعتراف النادر بوجود صراع داخلي في الحزب من جانب شي، حدود مساعيه لتعزيز سيطرته على الحزب، حتى بعد فوزه بولاية ثالثة عام 2022.