الأسهم الفرنسية تقود خسائر طفيفة في مختلف الأسواق الأوروبية

قادت الأسهم الفرنسية خسائر طفيفة في مختلف الأسواق الأوروبية اليوم الاثنين بعد خفض مفاجئ لتصنيف فرنسا الائتماني من جانب وكالة موديز.

وتراجع المؤشر كاك الفرنسي 0.3% بعد أن خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بشكل غير متوقع تصنيف البلاد يوم الجمعة من Aa2 إلى Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وانخفضت أسهم البنوك الفرنسية بما في ذلك سوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول بنحو 0.3% لكل منها، وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش.

وتراجع سهم بورشه 1.3% بعد أن لوحت بأنها قد تخفض قيمة حصتها في فولكسفاجن بما يصل إلى 20 مليار يورو (21 مليار دولار) وقالت إنها تتوقع أن تكون نتائج مجموعتها بعد الضرائب لعام 2024 "سلبية بشكل كبير".

وهوى سهم إنتين للمراهنات 3.8% بعد أن أطلقت هيئة مكافحة الجرائم المالية في أستراليا إجراءات قانونية ضد الوحدة المحلية لمالكة لادبروكس، متهمة إياها بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.