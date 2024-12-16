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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

بدء فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

فعاليات المؤتمر السادس
فعاليات المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين
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بدأت منذ قليل، الجلسة الأولى من جلسات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، الذي يقام تحت شعار دورة فلسطين.. طريق إلى التغيير، تحت عنوان «مستقبل الصحافة الورقية والرقمية في عصر تعدد الوسائط والتواصل الاجتماعي»، بقاعة أمين الرافعي بالدور الثالث في نقابة الصحفيين.

ويشارك في الجلسة كل من عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، محمد عبدالرحمن، رئيس تحرير موقع إعلام دوت كوم، محمود المملوك، رئيس تحرير القاهرة 24، أحمد أبوالقاسم، وتديرها الإعلامية دينا عبدالرحمن.

وتشهد فعاليات اليوم جلستين أخرتين، الجلسة الثانية: احتياجات القارئ وتحديات الدقة وموضوعية التناول، بقاعة كامل زهيري بالدور الثالث، ويشارك فيها حمدي رزق، عبدالله عبدالسلام، محمد البرغوثي، نيفين كامل، ويديرها الإعلامي خيري رمضان.

المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية المؤتمر العام لنقابة الصحفيين نقابة الصحفيين