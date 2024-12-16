ناقد رياضي: الزمالك سيخسر حال رحيل زيزو.. ويجب التوصل لاتفاق بين الطرفين

قال إسلام محمد، الناقد الرياضي، إن الفرق الكبرى لا تقف عند رحيل أي من المدربين، وذلك تعقيبًا على رحيل جوزيه جوميز عن القيادة الفنية لنادي الزمالك مؤخرًا.

وأوضح إسلام في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن فوز الزمالك أمام النادي المصري أمس هو فوز مهم للغاية، حيث تصدر الفريق الأبيض مجموعته في الكونفدرالية بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه.

وتابع: أحمد سيد زيزو يصنع الفارق في كل وقت يحتاجه الزمالك، وسيظل ورقة رابحة مهمة جدًا مع الفريق والمنتخب الوطني.

وأكمل: لا يوجد فريق يقف على فقدان أي من لاعبيه، ولكن عدم تواجد زيزو سيكون له تأثير سلبي كبير على أداء الفريق الأبيض، في حالة عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

