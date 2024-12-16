جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر سكان 73 قرية لبنانية من العودة

طلب الجيش الإسرائيلي من سكان 73 قرية في جنوب لبنان عدم العودة حتى إشعار آخر، محذرا من أنهم قد يتعرضون للقتل إذا عادوا إلى قراهم.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، خريطة على موقع "X" وقال إن المواطنين اللبنانيين يجب ألا يتحركوا جنوب "خط القرى" حتى إشعار آخر.

كما ذكر أسماء 73 قرية يمنع سكانها من العودة إليها.

وكان كلًا من لبنان وإسرائيل توصلا في وقت سابق إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين الجانبين برعاية أمريكية وفرنسية، حيث تم تشكيل لجنة لرصد أي خروقات من الطرفين للاتفاق، إلا أن إسرائيل اخترقت الاتفاق أكثر من مرة.