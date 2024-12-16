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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف بأسلوب المغافلة في الشرابية

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات هواتف المحمول من المواطنين بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة الشرابية.
تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى ضم عاطلان "لهما معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات هواتف المحمول من المواطنين بأسلوب "المغافلة"بدائرة قسم شرطة الشرابية ، وبحوزتهما 4 هاتف محمول "مجهولين المصدر") ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات بحوزتهما من متحصلات وقائع السرقة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

بأسلوب المغافلة النيابة العامة بمديرية أمن القاهرة تشكيل عصابى تخصص تشكيل عصابي سقوط تشكيل عصابي سرقة هواتف المحمول سرقة هواتف