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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على لصي دراجات نارية بأسلوب كسر الجادون في المطرية

المتهمين
المتهمين
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ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة القبض على عاطلان تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" بدائرة قسم شرطة المطرية.

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى ضم عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية"  تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
 

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