"الشوربجي": المؤسسات الصحفية القومية مستمرة في دعم جهود الدولة على جميع المسارات

قال المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن المؤسسات الصحفية المصرية القومية دائما على العهد في القيام بدورها الوطني في دعم جهود الدولة علي كافة المسارات وشدد على المساندة الكاملة من جانب الهيئة الوطنية للصحافة لهذه المؤسسات التنويرية في مواجهة الشائعات.

وأضاف “الشوربجي” في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الثامن الذي انطلق اليوم برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ومشاركة وزراء الكهرباء والبترول وقطاع الأعمال العام أن مصر تسير بخطوات متسارعة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

وأكد أن القاهرة أصبحت نموذجًا متميزًا من حيث حجم الأعمال البترولية والبنية التحتية المتطورة، وشدد على أن مصر باتت مؤهلة لجذب العديد من الاستثمارات وعقد الشراكات مع الكيانات العالمية في مجالات الطاقة.

وأوضح أن مؤتمر الأهرام للطاقة أصبح حدثًا متخصصًا ومنصة مهمة ورائدة وعلامة مضیئة يحرص مسئولو الدولة ورجال الأعمال وشركاء التنمية والاستثمار على حضوره والمشاركة في جلساته ومناقشاته، مؤكدًا أنه مع تزايد التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة والمتجددة كان اتجاه الدولة المصرية بالناجح وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالطاقة البديلة والنظيفة والخضراء، موضحًا أن المؤتمر يكتسب أهمية كبرى خاصة بعد إطلاق الدولة العديد من المبادرات والاتفاقيات للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وقال إن مصر حققت العديد من النجاحات غير المسبوقة في قطاعات البترول والغاز والكهرباء من خلال المشروعات الرائدة، فضلًا عن التجديد والتحديث المستمر في المشروعات العملاقة في مختلف المجالات التنموية.

وفي ختام كلمته تقدم بالتهنئة لرئيس مجلس ادارة الأهرام وأسرة الأهرام علي تنظيم هذا المؤتمر الهام مشيرا إلى أنه يكتسب أهمية خاصة ومكانة متميزة بين المؤتمرات المتخصصة في مصر.