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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة

غزة
غزة
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حذرت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من أن "كارثة إنسانية غير مسبوقة" لا تزال تتكشف في غزة مع استمرار إسرائيل في حملتها العسكرية.
وقالت الأمم المتحدة في بيان لها إن النساء والفتيات يواجهن تحديات شديدة، بما في ذلك 50 ألف امرأة حامل تُركن دون الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة.
وكان قد استشهد ما لا يقل عن 31 شخصًا في هجمات منفصلة في أنحاء غزة مساء أمس الأحد، بما في ذلك على مدرسة تؤوي نازحين.

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