سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بالقاهرة عنصر إجرامى لقيامه بأعمال السرقات بمدينة نصر.
تعود الواقعة عندما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات المتنوعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه 3 وقائع سرقة ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات
حوادث وقضايا
سقوط عنصر إجرامى تخصص في ارتكاب سرقات متنوعة بمدينة نصر
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سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بالقاهرة عنصر إجرامى لقيامه بأعمال السرقات بمدينة نصر.
سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بالقاهرة عنصر إجرامى لقيامه بأعمال السرقات بمدينة نصر.