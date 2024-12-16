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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط عنصر إجرامى تخصص في ارتكاب سرقات متنوعة بمدينة نصر

المتهم
المتهم
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سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بالقاهرة عنصر إجرامى لقيامه بأعمال السرقات بمدينة نصر.
تعود الواقعة عندما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات المتنوعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه 3  وقائع سرقة ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات
 

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