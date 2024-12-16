رئيس مؤسسة الأهرام: مصر تحولت من دولة تعاني عجز الطاقة إلى صاحبة فائض

قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن مؤتمر الأهرام للطاقة يعد أحد المؤتمرات المهمة الذي يؤكد نجاح المؤسسة في استحداث منصة للترابط والتواصل بين القطاع ومختلف مؤسسات الدولة.

أضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية من مؤتمر الأهرام الثامن للطاقة، إن قطاع الطاقة من أهم قطاعات الاقتصاد، موضحا أن النسخة الحالية من المؤتمر تبني على نجاحات النسخ السابقة.

وأشار إلى أن المشاركة في هذا المؤتمرتؤكد قناعة شركاء القطاع بأهمية هذه المنصة التي تطلقها مؤسسة الأهرام سنويا.

وأوضح أن قطاع الطاقة من أهم قطاعات الاقتصاد، خاصة مع النجاحات التي تحققت منذ العام ٢٠١٤ حيث تحولت مصر من دولة تعاني من عجز في الطاقة إلى دولة لديها فائض، فضلا عن تطوير التشريعات ومساعي التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

وتابع أن هناك تشابكات عديدة لقطاع الطاقة مع مختلف المجالات مثل الصناعة والخدمات، وبالتالي عند نجاحه سينعكس على بقية القطاعات، كما أن القطاع يجسد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتابع الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أنه أهمية المؤتمر تكمن في أنه يجسد ويعزز الشركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وسيناقش في جلساته المهمة على مدار اليوم محاور عدة، ونأمل في الوصول إلى توصيات مهمة للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع.

وفي نهاية كلمته، توجه "فرحات" بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على رعايته للمؤتمر. ووزراء الكهرباء والبترول وقطاع الأعمال العام، كما توجه بالشكر للمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة على دعمه المستمر لمؤسسة الأهرام ومختلف المؤسسات الصحفية القومية، كما توجه بالشكر لشركاء النجاح من القطاع الخاص.

