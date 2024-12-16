طلاب جامعة بني سويف الأهلية يزورون إحدى دور المسنين

الإثنين 16/ديسمبر/2024 - 11:36 ص

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية، تنظيم برنامج علم النفس الإكلينيكي زيارة ميدانية لدار المسنين بشرق النيل، تأتي الزيارة في إطار جهود الجامعة لتعزيز الجانب المجتمعي والإنساني لطلابها، وذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتورة رشا عادل عميد قطاع الفنون والعلوم الإنسانية، والدكتور قياتي عاشور مدير البرنامج.

وأكد الدكتور منصور حسن أن الجامعة تسعى جاهدة لتبني المبادرات التي تجمع بين الجانب الأكاديمي والإنساني، مشيرًا إلى أن مثل هذه الزيارات تساهم في تعزيز الروابط المجتمعية وتقديم الدعم النفسي للمسنين، مما يترك أثراً إيجابياً في نفوسهم، موضحاً أن الطلاب قدموا مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية للمسنين خلال الزيارة كما قاموا بتوزيع هدايا رمزية تعبيرًا عن تقديرهم لهذه الفئة.

من جانبه، أوضح الدكتور قياتي عاشور أن الزيارة تأتي ضمن الخطة الدراسية للبرنامج، حيث تهدف إلى تطبيق ما يتعلمه الطلاب من مفاهيم أكاديمية على أرض الواقع، و تساعد الطلاب في فهم احتياجات المسنين النفسية والاجتماعية، والتعرف على التحديات التي تواجههم في هذه المرحلة العمرية.