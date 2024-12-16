حصاد 2024.. الأوقاف توزع توزيع 900 طن سلع غذائية على الأسر الأكثر احتياجا

واصلت وزارة الأوقاف، تعزيز دورها في العمل الخيري وخدمة المجتمع في خلال عام 2024م، إذ تخلله توزيع 900 طن من السلع الغذائية، بواقع 225 ألف شنطة غذائية، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا.

مشروع صكوك الأضاحي والإطعام

حصاد وزارة الأوقاف

كما أسهمت وزارة الأوقاف، في توفير اللحوم للمستحقين من خلال توزيع 585 طنًا من لحوم الأضاحي والإطعام، ما يؤكد التزامها بتوسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق التكافل الاجتماعي.

وأنفقت وزارة الأوقاف، 62 مليون جنيه على مشروعات متنوعة، شملت تقديم قروض حسنة دون فوائد أو مصروفات إدارية بقيمة تجاوزت 34.5 مليون جنيه؛ دعمًا للشباب وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وذوي الهمم.

وخصصت وزارة الأوقاف، أكثر من 20.2 مليون جنيه للإعانات النقدية والنفقات الخيرية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة.

مساعدات وزارة الأوقاف للسودان

جهود وزارة الأوقاف في دعم الأشقاء

وامتدت جهود وزارة الأوقاف، لتشمل دعم الأشقاء في السودان بقيمة 4.59 مليون جنيه، في إطار مساعدات الدولة المصرية للشعب السوداني الشقيق، إضافة لأهالي غزة.

وشملت مبادرات وزارة الأوقاف، أيضًا صرف معاشات بقيمة 2.5 مليون جنيه لأعضاء نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، إلى جانب تقديم إعانات وفاة بقيمة 385 ألف جنيه لأبناء الوزارة والجهات التابعة لها.

وأسهمت وزارة الأوقاف، في سداد ديون المتوفين من العاملين لديها بقيمة 243.878 جنيهًا، إضافة إلى تخصيص 150 ألف جنيه لدعم صندوق التكامل الاجتماعي للتعليم، ما يؤكد حرصها على تعزيز الجوانب التنموية والاجتماعية والتضامنية في المجتمع.

وزارة الأوقاف

مشروعات وزارة الأوقاف

يُشار إلى أن وزارة الأوقاف، أعلنت عن بدء نشر حصاد إنجازاتها لعام 2024م، عبر موقعها الرسمي وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار تعزيز الشفافية وإطلاع الجمهور على أبرز ما حققته الوزارة من مشروعات وبرامج خلال العام، بهدف ترسيخ ثقة المواطنين ودعم جهود التطوير المستمرة.

وزارة الأوقاف

من ناحية أخرى، قام الدكتور ياسر حسن، رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة، التابعة لوزارة الأوقاف، بجولة تفقدية شملت عددًا من الأقسام ؛ بهدف الاطمئنان على أحوال المرضى، ومتابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

تضمنت الجولة تفقد الطوابق الثاني والثالث والرابع والخامس، إضافة إلى قسم رعاية القلب المفتوح، إذ استمع إلى ملحوظات المرضى وشكاواهم واطلع على حالتهم الصحية عن قرب.