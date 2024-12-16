جامعة أسيوط تشارك في لجان تحكيم المشروعات التمهيدية مسابقة أيسف الدولية للعلوم

شاركت جامعة أسيوط؛ في لجان تحكيم مشروعات المعرض التمهيدي لمسابقة أيسف الدولية للعلوم والهندسة (ISEF 2025) بإدارة أبنوب التعليمية، وذلك بحضور؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في لجنة تحكيم مشروعات المعرض، تحت إشراف؛ الأستاذ أحمد حسانين بحر مدير إدارة أبنوب التعليمية، والأستاذ محمد سيد وكيل الإدارة، والأستاذ أحمد عبده، والأستاذ صلاح عبد الباسط وكيلي إدارة الفتح التعليمية.

أوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن أساتذة متخصصين من جامعة أسيوط شاركوا في تحكيم معرض (ISEF)، مضيفًا أن الجامعة بهذه المشاركة؛ تنشر وتثري ثقافة البحث العلمي، بين طلاب المدارس، حيث تعد مسابقة ISEF - المعرض الدولي للعلوم والهندسة- أكبر مسابقة للعلوم في العالم لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وهو معرض دولي سنوي للعلوم والهندسة يلتقي فيه الطلاب والطالبات في المرحلتين الإعدادية والثانوية (من الصف الثالث الإعدادي وحتى الثالث الثانوي)، قادمين من دول متنوعة بعد ترشيحهم من قِبل المعرض المحلي المقام في دولتهم، حيث يتم ترشيح (15) مشروعاً من خلال هذه المعارض؛ لتمثيل مصر بالمعرض الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، طبقاً لمعايير دولية، ومن خلال اتباع خطوات البحث العلمي الصحيحة.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى؛ أنه قام بافتتاح معرض "أيسف"، بإدارة أبنوب التعليمية، حيث تنظم وزارة التربية والتعليم المعارض التمهيدية بالإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة، ويتم من خلالها ترشيح أفضل المشروعات للمشاركة في عدة تصفيات، من خلال معرض محلي على مستوى المحافظة، ثم على مستوى الصعيد، ثم على مستوى جمهورية مصر العربية، ثم المعرض الدولي الذي يضم صغار العلماء على مستوى العالم بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة (78) دولة، مشيراً إلى أن معرض العلوم والهندسة؛ يسلط الضوء على مراحل البحث العلمي، وما يشمله من تجارب، وليس فقط على مخرجات ونتائج البحث، كما يهتم بالناتج المنطقي، ويعرض عناصر البحث الرئيسية على لوحة عرض بمواصفات ومقاسات محددة.

ومن جانبه، تقدم الأستاذ أحمد حسانين بحر بالشكر لجامعة أسيوط؛ لحرصها على المشاركة الفعالة في المعرض، مشيراً إلى أن المعرض التمهيدي بإدارة أبنوب التعليمية تضمن عدداً من المشروعات المبتكرة، منها: وقود المستقبل، وعلاج لمرض السكري، وهلام للحروق، والصحراء المضيئة، وجهاز لقياس الضغط، ومستشعر الهرمونات، والفصل المدرسي المنظم، وقطرة ماء، والمدرسة الآمنة، ومشروع لتوليد الطاقة الكهربائية، ومشروع المشي لأجل الكهرباء، وتم تكريم نائب رئيس الجامعة، وأعضاء لجنة تحكيم المشروعات، والقائمين علي المعرض.

#إعلام_جامعة_أسيوط

جامعة أسيوط تشارك في لجان تحكيم مشروعات المعرض التمهيدي لمسابقة أيسف الدولية للعلوم والهندسة (ISEF 2025) بإدارة أبنوب التعليمية

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، شاركت جامعة أسيوط؛ في لجان تحكيم مشروعات المعرض التمهيدي لمسابقة أيسف الدولية للعلوم والهندسة (ISEF 2025) بإدارة أبنوب التعليمية، وذلك بحضور؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في لجنة تحكيم مشروعات المعرض، تحت إشراف؛ الأستاذ أحمد حسانين بحر مدير إدارة أبنوب التعليمية، والأستاذ محمد سيد وكيل الإدارة، والأستاذ أحمد عبده، والأستاذ صلاح عبد الباسط وكيلي إدارة الفتح التعليمية.

أوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن أساتذة متخصصين من جامعة أسيوط شاركوا في تحكيم معرض (ISEF)، مضيفًا أن الجامعة بهذه المشاركة؛ تنشر وتثري ثقافة البحث العلمي، بين طلاب المدارس، حيث تعد مسابقة ISEF - المعرض الدولي للعلوم والهندسة- أكبر مسابقة للعلوم في العالم لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وهو معرض دولي سنوي للعلوم والهندسة يلتقي فيه الطلاب والطالبات في المرحلتين الإعدادية والثانوية (من الصف الثالث الإعدادي وحتى الثالث الثانوي)، قادمين من دول متنوعة بعد ترشيحهم من قِبل المعرض المحلي المقام في دولتهم، حيث يتم ترشيح (15) مشروعاً من خلال هذه المعارض؛ لتمثيل مصر بالمعرض الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، طبقاً لمعايير دولية، ومن خلال اتباع خطوات البحث العلمي الصحيحة.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى؛ أنه قام بافتتاح معرض "أيسف"، بإدارة أبنوب التعليمية، حيث تنظم وزارة التربية والتعليم المعارض التمهيدية بالإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة، ويتم من خلالها ترشيح أفضل المشروعات للمشاركة في عدة تصفيات، من خلال معرض محلي على مستوى المحافظة، ثم على مستوى الصعيد، ثم على مستوى جمهورية مصر العربية، ثم المعرض الدولي الذي يضم صغار العلماء على مستوى العالم بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة (78) دولة، مشيراً إلى أن معرض العلوم والهندسة؛ يسلط الضوء على مراحل البحث العلمي، وما يشمله من تجارب، وليس فقط على مخرجات ونتائج البحث، كما يهتم بالناتج المنطقي، ويعرض عناصر البحث الرئيسية على لوحة عرض بمواصفات ومقاسات محددة.

ومن جانبه، تقدم الأستاذ أحمد حسانين بحر بالشكر لجامعة أسيوط؛ لحرصها على المشاركة الفعالة في المعرض، مشيراً إلى أن المعرض التمهيدي بإدارة أبنوب التعليمية تضمن عدداً من المشروعات المبتكرة، منها: وقود المستقبل، وعلاج لمرض السكري، وهلام للحروق، والصحراء المضيئة، وجهاز لقياس الضغط، ومستشعر الهرمونات، والفصل المدرسي المنظم، وقطرة ماء، والمدرسة الآمنة، ومشروع لتوليد الطاقة الكهربائية، ومشروع المشي لأجل الكهرباء، وتم تكريم نائب رئيس الجامعة، وأعضاء لجنة تحكيم المشروعات، والقائمين علي المعرض

