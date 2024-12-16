وزير البترول: إنتاج مصر من الزيت المكافئ وصل الى 1.4 مليون برميل

صرح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بأن مؤتمر الاهرام الثامن للطاقة، أصبح منصة مهمة لتبادل الرؤى، لتعظيم الاستفادة من الامكانيات المصرية وان العمل وتجارة الطاقة يسير على محاور اساسية لوزارة البترول والثروة المعدنية، وتتمثل في ٦ محاور تبدأ بتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية وتحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة وتعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات وخلق بيئة استثمار ناجحة، والعمل كفريق واحد مع قطاع الكهرباء لتحقيق مزيج من الطاقة لدفع نمو الاقتصاد القومي والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين.

واضاف “بدوي” خلال خلال كلمته بالمؤتمر، أن موقع مصر متميز ومهم ولدينا شراكات مع معظم دول المنطقة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتعظيم الاستفادة من الغاز بشرق المتوسط من خلال التسهيلات والبنية التحتية المصرية مع دول المنطقة من خلال تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة الطاقة.

وقال الوزير: “إننا نعمل بشكل تكاملي مع مؤسسات الدولة بالتنسيق داخل مجلس الوزراء لتامين شراء الوقود وسداد مستحقات الشركات العالمية والتعاون مع مجلس النواب والشيوخ لدعم عجلة الاستثمار. والتكامل مع الشركاء من خلال الشركات العاملة في البحث والاستكشاف والتي يبلغ عددها ٥٧ شركة لتحقيق الاستفادة من حوافز الاستثمار التي اطلقها مجلس الوزراء”.

وأكد الوزير أن إنتاج مصر من الزيت المكافئ وصل الى ١.٤ مليون برميل زيت مكافئ.