أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 763 ألفا و510 جنود

أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 763 ألفا و510 جنود، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022. وأوضحت الهيئة، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1070 جنديًا ما بين قتيل وجريح.

وقالت إن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية 9 آلاف و563 دبابة و19 ألفا و736 مركبة مدرعة و21 ألفا و151 من النظم المدفعية و1256 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1025 من أنظمة الدفاع الجوي و2943 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و650 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و31 ألفا و480 من المركبات وخزانات الوقود و20 ألفا و372 طائرة بدون طيار.