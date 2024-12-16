بالفيديو.. أستاذ مناخ: التخلص الآمن من المخلفات هو المفتاح الخاص بالتنمية المستدامة

تحدث الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، عن افتتاح أول خط إنتاج لإعادة تدوير عبوات الكرتون المستخدمة بمدينة السادات قائلا إنّه خبر جعله يشعر بالسعادة العارمة، موضحا أنّ المخلفات هي الصداع الأكبر في أي مكان، بالتالي التخلص الآمن منها هو المفتاح الخاص بالتنمية المستدامة.

وأضاف «سمعان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، أنّ حجم المخلفات في الدولة المصرية الآن يبلغ أكثر من 100 مليون طن ومنهم أكثر من 20 مليون طن من المخلفات البلدية الصلبة التي تضم الورق والكرتون والكانز والمواد العضوية، معلقا: «مصر اليوم تتحدث عن إعادة تدوير واحد من أهم المخلفات الموجودة وهو الورق والكرتون».

وتابع: «إعادة تدوير المخلفات مثل الكرتون يساهم في خفض التكلفة الاقتصادية للإنتاج، فضلا عن خلق فرص عمل، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل الانبعاثات الكربونية التي تتسبب في تغير المناخ، إذ إن حرق الكرتون يحوله إلى ثاني أكسيد الكربون».