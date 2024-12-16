اليوم.. طقس بارد على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 21 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على شمال الصعيد، ومائل للدفء علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما يشهد، اليوم، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد، إلى انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، اليوم، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 22 للعظمي والصغرى 7 درجة، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمي والصغري 10 درجة.