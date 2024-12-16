28 ديسمبر.. انطلاق أكبر برنامج منح لتدريب 10 آلاف مهندس على دورة PMP

أعلنت نقابة المهندسين المصرية عن انطلاق فعاليات المِنح التدريبية لبرنامج إدارة المشاريع الاحترافية (PMP-CAPM) تحت رعاية المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، يوم السبت 28 ديسمبر الجاري، ويحاضر فيها عدد من المحاضرين المعتمدين المسجلين بالنقابة، ويعد البرنامج التدريبي هو الأكبر من نوعه في تاريخ النقابة لتدريب 10 آلاف مهندس.

كما تعلن النقابة أن التدريب سيتم بشكل تفاعلي عبر تطبيق زووم ، أيام (السبت، والإثنين) لدورة PMP على مدار 6 أسابيع، بواقع 3 ساعات في اليوم من 5.30 إلى الساعة 8.30 مساءً،، وفيما يخص موعد تدريب دورة CAPM فقد تم تحديد يوم (الجمعة) من كل أسبوع على مدار 6 أسابيع أيضًا ولمدة 3 ساعات تبدأ من 5.30 إلى 8.30 مساءً، ويتم البرنامج التدريبي على نماذج الاختبارات الحديثة أثناء وبعد الدراسة لمحاكاة الاختبار الدولي، وسيحصل الدارسون على شهادة حضور معتمدة بعد اجتياز الاختبار التأهيلي المميكن بالنقابة، كأحد متطلبات دخول الاختبار.

وسيتم قبول تسجيل المتقدمين لدورة (PMP) لمن تتجاوز خبرتهم 3 سنوات من تاريخ التخرج، وما دون ذلك يقوم بالتسجيل في برنامج المشارك المعتمد في إدارة المشاريع (CAPM، طبقًا لاشتراطات الخبرة المطلوبة بمعهد إدارة المشاريع (PMI).

هذا ومن المقرر منح أول 20 مهندسًا في كل عند اجتيازهم اختبار PMP من معهد إدارة المشروعات الأمريكي.