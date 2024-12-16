"صورها في الحمام".. عامل نظافة يبتز زميلته لإقامة علاقة غير شرعية معها بالعجوزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض علي عامل نظافة المتهم بتصوير زميلته خلسة أثناء تبديل ملابسها داخل حمام أحد البنوك محل عملهما وابتزازها بالصور لإقامة علاقة غير شرعية معها بدائرة قسم شرطة العجوزة.

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من عاملة نظافة في أحد البنوك الكائنة بدائرة القسم، تتهم فيه زميلها بتصويرها خلسة أثناء تبديلها ملابسها داخل حمام البنك وارساله الصور والفيديوهات لها ويبتزها لطلب إقامة علاقة غير شرعية معها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته بمحادثاته مع المبلغة أقر بإرتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.