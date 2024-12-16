للعام الثامن.. تجديد شهادة "الأيزو" 9001 الدولية بإدارة الجودة لجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تجديد الشهادة الدولية في نظم إدارة الجودة "الأيزو" ٩٠٠١ للجامعة بنجاح وبفعالية عالية للعام الثامن على التوالي طبقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية، وذلك بناءً على توصيات لجنة المراجعة الخارجية والتي أتمت عملها بعد مراجعة لكافة الملفات والوثائق المطلوبة على مدار يومين (مراجعة عن بعد)، من قبل الشركة المانحة لشهادة الأيزو 9001 برئاسة المهندس ممدوح فتحي كبير المراجعين بالشركة حيث تم مراجعة إجراءات تطبيق النظام وملفات الأيزو 9001 بمختلف الإدارات العامة بالجامعة.

ووجه الدكتور منصور حسن، التهنئة لجميع منسوبي الجامعة مؤكدا أن ادارة الجامعة تتبع خطة استراتيجية تهدف إلي تطبيق معايير الجودة في جميع كليات وادارات الجامعة، ومشيدًا بالدور الذي قام به مركز ضمان الجودة بالجامعة في متابعة تطبيق النظام ومراجعته وتقويمه باستمرار لضمان الحفاظ على استمرارية شهادة الايزو بالجامعة وذلك بالتعاون مع كافة مديري الإدارات العامة ومسئولي الملفات بجامعة بني سويف.

وأكدت الدكتورة هبه عاطف الشيمي مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة الى أهمية تطبيق معايير الجودة والاعتماد في كافة كليات ومراكز وإدارات الجامعة، من أجل ضمان جودة الخدمة المقدمة بكل إدارة، وكذلك جودة العملية التعليمية بالكليات للتأهيل للحصول على الاعتماد القومي والدولي لما له من دور فعال في تحسين مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية وكذلك في جذب المزيد من الطلاب الوافدين.

ويذكر أن شهادة الأيزو 2015 :9001 هي مواصفة دولية في نظم ادارة الجودة ومدتها 3 سنوات ويتم متابعتها سنويا، وهي إحدى شهادات الاعتماد الدولية التابعة للمؤسسة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) ومقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا.