صعود جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الاثنين، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.34%، ليصل إلى مستوى 30,881.09 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.42%، مسجلًا 13,581.99 نقطة.

كما صعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.55%، وصولًا إلى 8,660.8 نقطة، كما أرتفع أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.48%، ليصل إلى مستوى 11,834.21 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.38%، وصولًا إلى مستوى 3,195.45 نقطة، وصعد إيضا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.36%، ليصل إلى مستوى 38,097.73 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.67%، وصولًا إلى 6,851.82 نقطة.