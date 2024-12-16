بلينكن يبحث هاتفيا مع نظيره البريطاني الوضع في سوريا وغزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعم الولايات المتحدة لحكومة سورية مسؤولة يختارها الشعب السوري. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين بلينكن ونظيره البريطاني ديفيد لامي؛ لبحث الوضع في سوريا وغزة وأوكرانيا، بحسب بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، ونشرته الوزارة على موقعها الرسمي.

ووفقا للبيان، ناقش الوزيران الوضع في سوريا والمبادئ التي أقرتها الولايات المتحدة ودول المنطقة، والتي ينبغي الالتزام بها أثناء عملية الانتقال وتشكيل حكومة جديدة.

وفيما يتعلق بغزة، ناقش بلينكن ولامي أهمية إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار ينص على إطلاق سراح جميع الرهائن دون أي تأخير إضافي.

كما ناقشا أهمية الانتهاء من مهمة الاتحاد الإفريقي المعتمدة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الصومال، لمواجهة حركة الشباب وتعزيز الأمن في شرق إفريقيا.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، أكد الوزيران الحاجة إلى زيادة المساعدات الأمنية، خاصة في ظل قرار روسيا اللجوء إلى كوريا الشمالية لتزويدها بالجنود لمواصلة الحرب في أوكرانيا.

