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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الخال القاتل.. أنهى حياة ابن شقيقته رميا بالرصاص بسبب المال في الوراق

أرشيفية
أرشيفية
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نفذ شاب في عقده الرابع جريمة مروعة في حق نجل شقيقته، حيث قام بإنهاء حياته رمياً بالرصاص بسبب خلاف مالي بينهما بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة.

البداية بتلقي المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفي تفيد بإستقبال "أحمد ع" 18 سنة، طالب به اثار طلق ناري ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تعدي اخر ومقيم بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وسسؤال شقيق المجني عليه اتهم خاله "شقيق والدته" بإرتكاب الجريمة، حيث أفاد بوجود خلاف مالي بين المجني عليه وخاله وعند ذهابهما وصديقهما إلي منزل المتهم لحل الخلاف نشبت بينهما مشادة كلامية وغادروا المنزل، وخلال ذلك صعد المتهم أعلي المنزل وأطلق الرصاص علي المجني عليه محدثاً إصابته التي أودت بحياته، جري التحفظ علي الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من الينابة العامة تم ضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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