رئيس "إيكواس" يعبر عن خيبة أمله بسبب انسحاب ثلاث دول من التكتل الاقتصادى

أعرب رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، عمر توري، عن خيبة أمله بشأن انسحاب ثلاث دول من الكتلة الاقتصادية، وهي النيجر ومالي وبوركينا فاسو، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحديًا كبيرًا للمنظمة التي تأسست منذ 50 عامًا.

وفي معرض حديثه على هامش القمة الـ66 للإيكواس التي بدأت أمس الأحد في أبوجا، أشاد توري بالتزام مبعوثي المنظمة في معالجة الأزمة، قائلا: “تؤكد هذه المبادرات التزامكم المشترك بالحفاظ على السلام والوحدة في منطقتنا”. وشدد على أن هذه الانقسامات تمثل التحدي الأكبر للتكتل منذ تأسيسه.

أُعلن في قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن الدول الأعضاء وافقت على جدول زمني للخروج النهائي للدول الثلاث من الاتحاد.

