بالفيديو.. الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد ابتداء من الخميس

كشفت منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل نوة الفيضان التي تضرب الإسكندرية، وحالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هيئة الأرصاد لا تعتمد بشكل أساسي على جدول النوات، فهو جدول خاص بالصيادين في الإسكندرية، والتي لها جدول خاص للنوة في فصل الخريف وفصل الشتاء.

وأشارت عضو هيئة الأرصاد، إلى أن هناك حالة استقرار كبيرة في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع، حيث أن قيم درجات الحرارة ستستمر في المعدل الطبيعي كما هي بين 21 و22 درجة مئوية.

ولفتت غانم أيضًا، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الليل على مدار هذا الأسبوع، حيث تتراوح الصغرى بين 10 و12 درجة مئوية.

وأضافت غانم، أن هناك منخفض جوي سيؤثر على عدد من المحافظات الداخلية في القاهرة الكبرى يومي الخميس والجمعة المقبلين، حيث ستشهد البلاد زيادة في كميات الأمطار على المناطق الساحلية تصل إلى متوسطة، تمتد إلى نسب أقل في مدن القاهرة الكبرى والقناة.

