ربة منزل تقتل طفلتها بمساعدة عشيقها وتتخلص من الجثة وسط القمامة بالهرم

واقعة مأساوية شهدتها منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، عندما تجردت ربة منزل من مشاعر الإنسانية وقامت بقتل طفلتها ضرباً بمساعدة عشيقها لتبولها لا إرادياً والتخلص من جثتها بمنطقة لجمع القمامة هرباً من المسألة القانونية.

البداية، بتلقي المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً بالعثور علي جثة طفلة ملقأة في القمامة بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة 3 سنوات بها آثار تعذيب وملقأة بمنطقة لتجميع القمامة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الجثة تبين أن سيدة وآخر قاما بإلقاء الجثة وعقب تحديد هوية الجناة وبإستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهما، وتبين أنهما والدة الطفلة المجني عليها والتي تعمل في جمع القمامة، وعاطل ترتبط به بعلاقة غير شرعية.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة والتعدي بالضرب علي الطفلة لتبولها لا إرادياً، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.