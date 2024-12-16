بالفيديو.. استشاري تخطيط عمراني: الحصول على وحدة سكنية أصبح في متناول أغلب الأسر المصرية

قال الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إنّ المواطن المصري كان يواجه معضلة قوية في موضوع الإسكان، لكن الدولة المصرية أصبحت توفر وحدات سكنية لمختلف الفئات بالتقسيط وفقا للمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمحدودي ومتوسطي الدخل، موضحا أنّ ذوي الهمم لهم الحق التام في توفير وحدات ملائمة أيضا، من أجل العيش في حياة كريمة أفضل من قبل.



وأضاف «حسانين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، أنّ الدولة المصرية خصصت 5% من الوحدات السكنية الموجودة لذوي الهمم، إذ إنه حق من حقوقهم ويجب أن يزيد بمعدل حسب الاحتياج الموجود، مشيرا إلى أن الدولة بدأت توفر أكثر من مليون وحدة سكنية.



وتابع: «هناك مساندة كاملة من الدولة المصرية للمواطن المصري خاصة محدودي الدخل بحيث يستطيع الحصول على وحدة سكنية في حدود إمكانياته، بالتالي أصبح في متناول أغلب الأسر المصرية الحصول على وحدة سكنية».