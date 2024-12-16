بالصور.. "الثقافة" تعلن المشروع الفائز بالمسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا للعمارة

أعلنت وزارة الثقافة ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس "محمد ابو سعده "، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، المشروع الفائز بالمسابقة المعمارية؛ لتمثيل مصر في ببينالي فينسيا للعمارة في دورته التاسعة عشر.

وذهبت الجائزة الأولى الفائزة بتمثيل مصر في ببينالي فينسيا للعمارة في دورته التاسعة عشر ذهبت للفريق د.م. محمد صلاح حسن رئيس الفريق، م. ابراهيم زكريا يونس، م. عماد فكري فؤاد، والجائزة الثانية لمشروع المهندس مصطفى علي كمال سالم، وفاز بالجائزة الثالثة د.م. عبدالرحمن محمد بدوي رئيس الفريق، د.م. محمد نعمان قطري ،م. تقى حسن علي، عمر محمد امام ، احمد مكي محمد جميل، مروة يحيي زبير ، عبدالله خالد فتحي، سندس احمد ماهر، آية أيمن عبدالحميد،علياء احمد جمال الدين، نور سامح ناجي.

كما فاز بشهادة التقدير نظرا لتميزه مشروع فريق العمل المكون من دينا عدلي محمود نسيم رئيس الفريق، سارة مصطفى البطوطي ، ايمن مختار نجيب، فاطمة طارق هميسة، آلاء محمد رجائي، نورهان عوض حنفي .

وتم افتتاح معرض الأعمال المشاركة بالمسابقة بقاعة صلاح طاهر، وهي المسابقة التي يطرحها الجهاز للمرة السادسة على التوالي والتي تتناول فكرة تصميم وتنفيذ عمل يحقق موضوع المعرض لدورة ٢٠٢٥ وهو “ lntelligens. Natural .artificial. collective” “ . ”الذكاء... طبيعي صناعي جماعي"، والتي تقام في الفترة من مايو إلى نوفمبر ٢٠٢٥ بفينسيا إيطاليا.

كما تم تكريم لجنة التحكيم لجهودهم في اعمال المسابقة وهم م. أكرم المجدوب، أ.د. باسل كامل استاذ العمارة والتصميم العمراني كلية الهندسة الجامعة الأمريكية ، أ. سليفيا النقادي رئيس تحرير أيقونة بالمصري اليوم، أ.د . عمر الحسيني استاذ التصميم العمراني وعميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، م. عمرو غالي، أ .د. نهى احمد نبيل استاذ العمارة والتخطيط كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان ، أ.د. ياسر صقر استاذ العمارة ورئيس جامعات المعرفة الدولية.

وحضر حفل توزيع الجوائز لفيف من الإعلاميين والصحفيين والعديد من الشخصيات البارزة والمعماريين والمهتمين بالتراث