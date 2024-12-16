جامعة حلوان تستضيف ممثل "علوم الإدارة الدولية" ISM بألمانيا

استضاف أعضاء مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان، ممثل جامعة علوم الإدارة الدولية ISM بألمانيا، وذلك في إطار دور مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان في تعزيز التعاون الدائم مع الجامعات الاجنبية المختلفة.

وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

وقد تم مناقشة سبل التعاون المشتركة بين جامعة ISM وجامعة حلوان والتي من خلالها فتح مجال تبادل الخبرات الأكاديمية وإجراء البحوث المشتركة؛ ما يسهم في تعزيز الإبداع والابتكار العلمي وتقديم برامج أكاديمية متطورة وذات جودة عالية.

وحضر اللقاء الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة "جاكلين توشيل" بجامعة علوم الإدارة الدولية ISM بألمانيا، والدكتورة سارة البية وكيلة كلية علوم الرياضة بنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتناول اللقاء مناقشة فرص تمويل المشروعات المشتركة والتي تسهم في رفع مستوى التصنيف الأكاديمي للجامعة، ويزيد من مكانتها بين المؤسسات التعليمية الدولية.

وخلال اللقاء، تم استعرض الطرفان أهم أوجه التعاون ما بين جامعة حلوان وجامعة ISM الالمانيه، كما تم وضع نقاط رئيسية يمكن البدء بها خلال المرحلة القادمة للتقدم للمشروعات الدولية في مجال التسويق الرياضي والادارة الرياضية.

وكذلك أكد الطرفان أهمية أن يكون هناك اتفاقية للتبادل الطلابي وأعضاء التدريس من أجل تبادل خبرات في تلك المجالات المعنية.