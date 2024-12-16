موعد والقنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024

تترقب الجماهير المصرية والعربية والأفريقية، حفل جوائز الأفضل في قارة أفريقيا لعام 2024 والذي ينظمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، اليوم الاثنين، ويقام في مدينة مراكش المغربية.

وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تستضيف فيها المغرب حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024، بعد حفل العام الماضي الذي شهد حضورا جماهيريا ضخما.

موعد حفل الكاف

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف إن حفل الأفضل سينطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة اليوم 16 ديسمبر في مدينة مراكش المغربية.

أفضل لاعب داخل أفريقيا

وينافس الثلاثي أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك وحسين الشحات لاعب الاهلي وحارس صن داونز ويليامز على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا بينما تتنافس أندية الأهلي والزمالك وصن داونز على جائزة أفضل نادٍ.



أفضل لاعب في أفريقيا

ويتنافس 5 لاعبين على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا وهم: الإيفواري سيمون أدينجرا (برايتون الإنجليزي)، الغيني سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند الألماني)، المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، النيجيري أديمولا لوكمان (أتالانتا الإيطالي)، والجنوب إفريقي رونوين ويليامز (ماميلودي صن داونز).

موعد حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2024

موعد حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2024، سيكون في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت السعودية، في مدينة مراكش المغربية.

القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل في إفريقيا

القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل في إفريقيا مباشر اليوم ستكون، بي إن سبورتس الإخبارية، أون تايم سبورت 1، الرياضية المغربية 3، بالإضافة إلى القناة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على يوتيوب.

وتمنح جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) تقديرًا للأداء الاستثنائي في كل من المسابقات على مستوى الأندية والوطني، وتتوج بالألقاب المرموقة لأفضل لاعب أفريقي في فئتي الرجال والسيدات.