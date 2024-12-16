ارتفاع أسعار الذهب عالميا وسط ترقب لقرار الفيدرالى الأمريكي

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024، وسط تقديرات من المستثمرين بأن يخفض مجلس الاحتياطي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن ينصب التركيز على خطاب البنك المركزي بشأن خفض الفائدة في العام المقبل.

ووفق رويترز صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2650.86 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:32 بتوقيت جرينتش، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2669 دولارا.

خفض أسعار الفائدة

وقال ييب جون رونغ الخبير الاستراتيجي لدى آي.جي "تتوقع السوق بشكل كامل خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس هذا الأسبوع، لذا فإن التركيز سينصب على ما إذا سيكون هناك ميل للتشديد، إذ قد يمهد صناع السياسات في الولايات المتحدة الطريق لإبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير في يناير نظرا لكون التضخم فوق المستهدف، وقوة الاقتصاد، وحالة الضبابية إزاء سياسات (الرئيس المنتخب دونالد) ترامب في المستقبل.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي" يتوقع المستثمرون بصورة شبه مؤكدة أن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ربع نقطة في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر ، فيما تتوقع الأسواق بنسبة 18% فقط خفضا في يناير.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قتلت ضربات إسرائيلية على غزة ما لا يقل عن 53 فلسطينيا، وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته الجوية والبرية في شمال القطاع قتلت عشرات المسلحين وألقت القبض على آخرين.

وعادة ما ترتفع أسعار الذهب، الذي لا يدر عوائد، في ظل أسعار الفائدة المنخفضة وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو الجيوسياسي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 30.50 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين 0.6% إلى 918.90 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 953.10 دولار.