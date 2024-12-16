اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري، عن طرح 3 عطاءات لسندات الخزانة، اليوم الاثنين، نيابة عن وزارة المالية، بإجمالي قيمة 19 مليار جنيه.

يشمل الطرح سندات بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل عامين، و12 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وسندات متغيرة العائد بقيمة ملياري جنيه لأجل 5 سنوات.

ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة المالية لشهر ديسمبر الجاري، التي تستهدف طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 751 مليار جنيه، منها 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، و13 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 81 مليار جنيه.

تهدف هذه الإصدارات إلى سداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

ووفقًا للمخطط، يعتزم البنك المركزي طرح 5 عطاءات لأذون الخزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها بقيمة 185 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى 5 عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وأخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

أما بالنسبة لسندات الخزانة، سيتم طرح 3 عطاءات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين متغيري العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، إلى جانب 5 عطاءات ذات عائد ثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3 عطاءات متغيرة العائد لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.

وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث يتم طرح أذون وسندات الخزانة عبر 15 بنكًا ضمن نظام المتعاملين الرئيسيين بالسوق الأولية. تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من تلك الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.