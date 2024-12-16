ديربي السلة.. الأهلي يواجه الزمالك في إياب نصف نهائي دوري المرتبط

يلتقى فريق كرة السلة بالنادي الأهلى مع الزمالك، مساء اليوم الاثنين، فى "إياب" نصف نهائي دورى مرتبط السلة رجال فى المباراة التي تقام ببرج العرب بالإسكندرية.

وحقق فريق سلة الأهلي الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 74-73 يوم السبت الماضي.

وصعد الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على الجزيرة فى مباراتى الذهاب والعودة بربع النهائي، بينما تأهل الزمالك بعد الفوز على الاتصالات فى المباراتين.

وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة، لتحديد المتأهل الي نهائي دوري مرتبط السلة.

ومن المقرر، أن تقام مباريات النهائى فى القاهرة، حيث يلتقى الفائز من مباراة الأهلى والزمالك مع الفائز من مباراة الاتحاد وسبورتنج، بينما يلتقى الخاسران على المركزين الثالث والرابع.