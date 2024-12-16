بسبب حقن التخسيس.. إدوارد يعلن إصابته بشلل في المعدة

أعلن الفنان إدوارد، عبر حساباته الرسمية على موقع "فيس بوك" و"إنستجرام"، عن تعرضه للإصابة بشلل مؤقت في المعدة نتيجة استخدام حقن التخسيس.

وقال الفنان إدوارد: انه “مواظب على دايت مع الدكتورة والحقن لحد الأسبوع اللي فات فجأة غير جعان خالص وقعدت حوالي 4 أيام ولم أدخل حمام ولا قادر أكل ووجع في معدتي جامد، دكتورة التغذية قالتلي وقف الحقن وروح لدكتور جهاز هضمي فورًا وعملت كده روحت لدكتور قالي حصلي شلل مؤقت من الحقن في المعدة وكان مفروض تتابع معايا مع دكتورة التغذية قولتله أنا اللي كنت بطنش عشان كنت تمام”.

وتابع إدوارد: “قالي الحقن مش وحشة مفعولها كويس، بس انا بنصح أقصاها 3 شهور بس تاخدها وتوقف فترة وترجع تاني، بس لازم طبعًا برده متابعة مع دكتور تغذية، من غير ما طول عليكم أنا بقالي أسبوع بتعالج وعملت كل التحاليل حتى صبغة على الكلى، والحمد لله معنديش غير شوية زيادة في الأملاح زي كل المصريين بطني بتتحسن واحدة واحدة، ولسة المعدة وجعاني”.

واختتم منشوره قائلًا: “والدكتور قالي من 8 لـ9 أيام ترجع عادي، وإن شاء الله هبقى كويس، انا حكت لكم تجربتي عشان بقولكوا إن الحقن مش وحشة و جابت نتيجة هايلة معايا بس لازم مع دكتور التغذية دكتور جهاز هضمي وكمان دكتور قلب لو أمكن عشان سرعة ضربات القلب، أتمنى أكون قدمت لكم معلومات كويسة عن تجربتي وربنا يشفي أي حد تعبان وأشوفكم دايما كويسين”.