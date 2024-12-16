لأول مرة.. "بيتكوين" تسجل 106 آلاف دولار بالتزامن مع دعم ترامب للعملات الرقمية

شهدت عملة (بيتكوين) الرقمية ارتفاعًا قياسيًا، حيث بلغت 106 آلاف دولار أمريكي في التعاملات الآسيوية المبكرة من اليوم /الاثنين/.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن هذا الارتفاع الهائل يأتي بالتزامن مع تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي أعلن نيته إنشاء احتياطي استراتيجي أمريكي للبيتكوين، مشابه للاحتياطات النفطية الاستراتيجية.

وتعتبر البيتكوين، التي تعد أكبر وأشهر العملات المشفرة في العالم، واحدة من أبرز أدوات الاستثمار في الوقت الراهن.. وعلى الرغم من أن ترامب كان قد وصف العملات الرقمية في ولايته الأولى بأنها نصب واحتيال، يبدو أن موقفه قد شهد تحولًا جذريًا، حيث أطلق عملته الرقمية الخاصة، متعهدًا بجعل الولايات المتحدة "العاصمة العالمية للبيتكوين والعملات الرقمية".

