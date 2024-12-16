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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 17 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1134 شاحنة و 445 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 506 شاحنة و426 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 628 شاحنة و 19 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Alcudia Express بينما تغادر السفينتين الحرية2 ودليلة ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة وغادرت السفينتين الحرية و Alcudia Express، كما تم تداول 2300 طن بضائع و 405 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا ، آور وآيلة. 

كما يستعد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة sea wave2 علي متنها 340 سيارة بوزن 680 طن قادمة من السعودية، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1870 راكب بموانيها.
 

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