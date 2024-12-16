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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الباكستاني يؤكد عزمه مواصلة الحرب ضد الإرهاب

الرئيس الباكستاني
الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري
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أكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف، عزمهما مواصلة الحرب ضد الإرهاب حتى القضاء التام على هذا الخطر، الذي تواجهه البلاد.

وجدد شريف- في رسالة بمناسبة الذكرى العاشرة لمأساة مقتل عشرات الأشخاص معظمهم من الأطفال في هجوم إرهابي على مدرسة كان يديرها الجيش في مدينة "بيشاور"- التزامه بأن تكون باكستان آمنة حيث لا يواجه فيها أي شخص أي عمل وحشي.

كما شدد على ضرورة معاقبة جميع الجناة بشكل صارم على جرائمهم، حسبما نقل راديو باكستان، في نسخته الإنجليزية، اليوم الإثنين.

وقال إن الشعب الباكستاني بأكمله يقف بقوة ضد الإرهابيين الجبناء.

يشار إلى أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021.. ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".

 

الشعب الباكستاني باكستان الارهاب