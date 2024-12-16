اليوم.. محاكمة المتهم بقتل "عريس العياط"

تنظر محكمة جنايات العياط، اليوم الاثنين، بمجمع محاكم جنوب الجيزة، محاكمة المتهم بقتل “عريس العياط” وإلقاء جثته داخل أرض زراعية بقرية سعودي التابعة لمركز العياط.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير إدارة مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه إشارة من المقدم أحمد الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب ملقاة داخل أرض زراعية بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى “أحمد.م” ويبلغ من العمر 22 عامًا، ومصاب بطعنة نافذة بالصدر وجرح قطعي عميق بالرقبة وآخر قطعي باليد اليمنى واليسرى.

وبإجراء التحريات وسؤال والد المجني عليه يدعى “محمد.م” يبلغ من العمر 50 عامًا، ويعمل خفير نظامي منتدب بالإدارة العامة للحماية المدنية، ومقيم ذات العنوان.

أفاد بأن نجله عريس جديد متزوج منذ ثلاثة أشهر، وأنه علم من الأهالي بالعثور على جثمان نجله بالأرض الزراعية الخاصة بهم، وعلى الفور انتقل به إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه فارق الحياة قبل إسعافه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة، وأمكن ضبطه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطر اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، فيما تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهم وثم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.