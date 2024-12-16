جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول دور الطب النفسي في مواجهة العنف ضد المرأة

نظمت كلية الطب بجامعة قناة السويس ندوة توعوية بعنوان "دور عيادة الطب النفسي في التصدي للعنف ضد المرأة"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية تعزيز الجهود المجتمعية والطبية للتصدي للعنف ضد المرأة باعتباره ظاهرة تمثل تحديًا إنسانيا واجتماعيا كبيرًا.

وأشار “مندور” إلى التزام الجامعة بدعم المبادرات التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة والنهوض بدورها في المجتمع.

من جانبها أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تسعى من خلال هذه الندوة إلى تسليط الضوء على الأدوار المتعددة التي يمكن أن تلعبها المؤسسات الطبية والمجتمعية في التصدي للعنف ضد المرأة، مشيرة إلى دور عيادة المرأة الآمنة كإحدى المبادرات الهامة في هذا الإطار.

عُقدت الندوة تحت إشراف الدكتور نادر نمر، عميد كلية الطب، وبإشراف تنفيذي الدكتورة عبير هجرس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقدمتها الدكتورة نسمة محمد سيد أحمد، المدرس المساعد بقسم الطب النفسي بكلية الطب، بالتعاون مع الجمعية العلمية لطلبة كلية الطب (SCMSA).

استهدفت الندوة 168 طالبة من مدرسة التجارة بنات، وتناولت موضوعات متعددة، منها تعريف العنف ضد المرأة وأنواعه، التعريف بعيادة المرأة الآمنة وخدماتها، طرق التعامل مع حالات العنف، والتأثير النفسي للعنف على المرأة.

كما سلطت الضوء على دور عيادة الطب النفسي في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا ومساعدتهن على التعافي من الآثار السلبية للعنف.

نظم للندوة الأستاذة ايفون حبيب مدير إدارة الإتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس.

تهدف هذه الندوة إلى رفع وعي الأجيال الشابة بأهمية مواجهة العنف ضد المرأة وتعزيز دور المؤسسات الطبية في التصدي لهذه الظاهرة.