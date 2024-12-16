"صحة البحر الأحمر": افتتاح الدورة الأولي ضمن سلسلة ندوات البرنامج الوطني لمكافحة الايدز

افتتح الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الدورة الأولى ضمن سلسلة ندوات البرنامج الوطني عن المشوره والفحص الطوعي والخدمات الأخري التي يقدمها البرنامج الوطني لمكافحه الايدز.

جاء ذلك تحت إشراف د. زهور يوسف مدير مركز الفحص والمشورة للبرنامج الوطني لمكافحة الايدز ومدير إدارة الحميات بالمديرية.

وتهدف الدورة لتزويد المشاركين بعدد من المعارف والعلوم في فيروس الإيدز والمعلومات المحدثة في مجال المشورة والفحص الطوعي واكتساب المشاركين العلوم الجديدة، حيث تمثل خدمات المشورة والفحص الطوعى مدخلاً هاماً لباقى أنشطة الوقاية من المرض بين الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة، ونظراً لأن الكثير من هؤلاء الأشخاص قد يجهلون إصابتهم بالفيروس ، وأيضاً لعدم توافر أى علاج شافٍ للمرض فإن خدمة المشورة والفحص الطوعى تظل إحدى المكونات المحورية للسيطرة على إنتشار الفيروس وتوفير الرعاية والدعم للمصابين.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن خدمة تقديم المشورة والفحص جزء أساسي في دعم حاملي فيروس نقص المناعة المكتسبة من الناحية الطبية والنفسية والاجتماعية، وتأتي من أولويات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.