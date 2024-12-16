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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غلق وتشميع 6 مخازن بحي شمال الغردقة

اغلاق وتشجيع محلات
اغلاق وتشجيع محلات خرده بالغردقة
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نفذت اللجنة المشكلة من حي شمال، بالتعاون مع قسم تراخيص المحلات وقسم شرطة ثانِ الغردقة، صباح اليوم الاثنين، 6 قرارات غلق وتشميع لمحلات مخالفة. 

كما اتخذت اللجنة جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في إطار حرص الجهات المعنية على فرض الانضباط وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات محافظ البحر الأحمر، وتعمليات رئيس مدينة الغردقة بالمتابعة المستمرة لجميع المحال التجارية والعيادات والمراكز الطبية والمخازن ومراجعة أوراق اعتمادها والتراخيص الخاصة بها.

وأشارت رئاسة حى شمال إلى أن المخالفين قاموا بالعمل بدون ترخيص، مؤكدا عدم التهاون مع أى جهة مخالفة.

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