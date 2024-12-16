تنفيذ قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة في البحر الأحمر

قامت اليوم الجهات المعنية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، بتنفيذ قرار الإزالة الصادر عن محافظ البحر الأحمر، وذلك للتعدي على أملاك الدولة بالبناء دون ترخيص.

وشملت الإزالة مبنى مكوّنًا من دور أرضي بحوائط حاملة وسقف من الخشب والصاج، بمساحة تقديرية بلغت نحو 100 متر مربع.

تمت عملية الإزالة في منطقة أبو نواس، خلف عمارات منخفض التكاليف، ضمن جهود الدولة المستمرة للحفاظ على الممتلكات العامة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي وغير المرخص.

وأكد اللواء احمد مهدي، رئيس حي جنوب الغردقة، أن الحي يتابع بصفة مستمرة أعمال البناء المخالف والتعدي علي أراضي وأملاك الدولة، موضحاً، أن اللجنة المشكلة لتنفيذ القرارات ( الادارة الهندسية حي جنوب - قسم اول الغردقة ) قامت بتنفيذ إزالة بالكامل، وذلك باستخدام المعدات الخاصة بمجلس المدينة، كما تم تنفيذ قرار الإزالة الصادر لحالة التعدي علي أملاك الدولة بعمل تشوينات رخام علي مساحة تقديرية حوالي ١٠٠٠م٢ بمنطقة الحرفيين.

وفي ذات السياق، أكد اللواء أحمد مهدي رئيس حي جنوب الغردقة، أن لا أحد فوق القانون وسيتم الضرب بيد من حديد على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون، هذا ويهيب رئيس الحي بالمواطنين عدم ارتكاب أية مخالفات لعدم تعرضهم لتوقيع عقوبات وتحرير محاضر المخالفات الي النيابة العامة، مؤكدا أن الحملات المفاجئة مستمرة على مدار اليوم لفرض الانضباط ومعاقبة المخالفين.