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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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شهدت الضفة الغربية تصعيدًا جديدًا، اليوم الإثنين، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات طالت بلدات فلسطينية في محافظتي سلفيت وجنين، تخللتها اعتقالات وإغلاق مداخل رئيسية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال كثفت نشاطها في محافظة سلفيت، حيث أغلقت بوابات حديدية على الطرق المؤدية إلى القرى الغربية وأقامت حواجز عسكرية عند مداخل بلدات كفل حارس ودير بلوط.

في جنين، اعتقلت القوات الإسرائيلية شابًا من بلدة يعبد، مما أدى إلى مواجهات بين السكان والقوات الإسرائيلية، دون الإبلاغ عن إصابات حتى الآن.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

فلسطين الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلي