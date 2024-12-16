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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 16 مواطنا من روسيا وجورجيا ومولدوفا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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أفادت وسائل إعلام بولندية بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على 16 مواطنا من روسيا وجورجيا ومولدوفا بسبب "أنشطة هجينة" مزعومة من قبل روسيا.

وأفادت الإذاعة البولندية بأن القائمة السوداء الكاملة لا تزال سرية، وأنها اطلعت على المجموعة الأولى من القائمة.

وأضافت أن المجموعة تضم 16 شخصا، معظمهم من الروس، وبينهم موظفون في الأجهزة الأمنية وعسكريون ورجال أعمال وخبراء وصحفيون.

وسيتم حظر دخول الاتحاد الأوروبي على هؤلاء الأشخاص، كما سيتم تجميد أصولهم.

وأشارت الإذاعة إلى أن القائمة تضم عددا من المنظمات، دون الكشف عن أي تفاصيل بهذا الشأن.

جدير بالذكر أن روسيا كانت قد نفت مرارا قيامها بأي "أنشطة خبيثة" أو التدخل في شؤون دول أخرى، وأكدت أنها ترفض أي تدخلات من هذا القبيل.

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