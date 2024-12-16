إيلون ماسك يطرح برنامجًا حديثًا للدردشة بالذكاء الاصطناعي

أكدت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التابعة لشركة "xAI"، المملوكة للملياردير الامريكي الأغني في العالم إيلون ماسك، إتاحة الإصدار الأحدث من برنامج الدردشة الآلي "Grok-2" مجانًا لجميع مستخدمي منصة "X".

وأوضحت الشركة - في منشور - "كما هو الحال دائمًا، سيحصل مستخدمو Premium وPremiumPlus على حدود استخدام أعلى وسيكون لديهم أول وصول لجميع الميزات الجديدة في المستقبل"، منوهة بأنه تم بالفعل اختبار الإصدار الجديد من نموذج "Grok-2" في الأسابيع القليلة الماضية.

وكانت شركة ماسك للذكاء الاصطناعي قد جعلت أحدث إصدار ChatGPT متاحًا مجانًا للمستخدمين المتميزين لمستخدمي "X".